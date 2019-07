Papiercontainer brennt – Markt geräumt

Billerbeck. Am frühen Samstagabend ist gegen 18 Uhr ein Papiermüllcontainer an einem Verbrauchermarkt an der Industriestraße in Brand geraten. Der Verbrauchermarkt musste aus Sicherheitsgründen geräumt werden, teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Leuten aus und löschte unter Leitung von Hauptbrandmeister Oliver Grüner das Feuer. Eine Person musste laut Feuerwehr ärztlich untersucht werden, weil sie den Qualm einatmete. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140. Foto: Feuerwehr

Von Allgemeine Zeitung