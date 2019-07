Billerbeck. Unbekannte sind am vergangenen Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr in eine Lagerhalle in der Bauerschaft Esking eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Täter erbeuteten diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter Tel. 02541/140 entgegengenommen.

Von Allgemeine Zeitung