10 000 Arbeitsplätze für fleißige Bienen

Billerbeck. Es summt und brummt in dem Garten, der sich im Hinterhof des alten Steinbicker-Hauses am Markt befindet. Immer mal wieder klettert eine Biene aus einem kleinen Loch, das im Holzkasten ist, und schwirrt ab. Andere fliegen wieder hinein. Waldemar Hinzmann öffnet eine Klappe. Zum Vorschein kommt eine Art Fenster, hinter dem unzählige Bienen herumkrabbeln. „10 000 sind es“, sagt Imker Peter Deeken. „Damit schaffen wir also 10 000 Arbeitsplätze in Billerbeck“, sagt Waldemar Hinzmann und grinst. Denn die Bienen sind fleißig bei der Arbeit, fliegen von Blüte zu Blüte, sammeln Nektar und Pollen für sich und ihren Nachwuchs, bestäuben beim Pollensammeln gleichzeitig die Pflanzen und sorgen so dafür, dass sie sich weiter vermehren. Mitten in der Stadt.

Von Stephanie Sieme