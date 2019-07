Auch die Schreibwerkstatt, die eine Lesung mit Geschichten rund um das Thema „Stühle“ veranstaltete, hat mit über 220 Euro einen Teil dazu beigetragen. „Ich bin hin und weg“, zeigt sich Pfarrer Thomas Ring begeistert. „Nach dem Sommer, wenn die Stühle angefertigt sind, können wir sie einweihen.“

Danke sagt die Evangelische Kirchengemeinde auch ihrer Presbyterin Angelika Dost. Sie wird auf eigenen Wunsch hin von ihrem Amt entbunden. Nach jahrelangem ehrenamtlichem Engagement in der Gemeinde hat sie sich vielfach eingebracht und sich unter anderem in der Kirchenmusik und in der musikalischen Förderung der Kinder eingebracht. „Ich wünsche mir, dass sich jemand aus der Gemeinde findet, der das Amt nach mir übernimmt“, sagt sie.

Die Ferienzeit beginnt – und diese läutet die Evangelische Kirchengemeinde mit einem Reisegottesdienst ein.

Im Reisegottesdienst wird dazu aufgerufen, selbst die Gesellschaft zu verbessern und sie „zum Blühen bringen kann“, wie es Pfarrer Thomas Ring ausdrückt. Und für die Sommerzeit gibt er den Familien ein „Starterpaket“ mit auf den Weg: Eine kleine Tüte mit Wildblumensamen bekommt jeder mit, damit jeder in der Gesellschaft etwas zum Blühen bringen kann.