Engagement für Gerechtigkeit ausgezeichnet

Im Zentrum der „Dankeschön-Veranstaltung“ stand die Verleihung des undotierten Preises für Zivilcourage, der seit 2003 an Menschen geht, die sich für Schutzbedürftige einsetzen und damit Mobbing oder Ungerechtigkeit abwehren und dabei auch negative Folgen für sich selbst in Kauf nehmen. Die Entscheidung darüber, wer den Preis erhalten soll, trifft die Schulkonferenz, bestehend aus Lehrern, Eltern und Schülern. Dr. Christa Degemann-Lieckes, ehemals Lehrerin an der AFG, und Klaus-Gerd Greiff, Vater ehemaliger Schüler, verliehen den Preis stellvertretend für den Havixbecker Friedenskreis, der sich für soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Frieden einsetzen. Dr. Christa Degemann-Lieckes, die sich und Greiff augenzwinkernd als „grandparents for peace“ bezeichnete, lobte in ihrer Rede ausdrücklich die „Fridays for Future“-Bewegung, bevor sie den Preis an Abdullatif Edlbi vergab. Der Neuntklässler hat sich in besonderer Weise für einen jüngeren Mitschüler eingesetzt. Abdullatif gehe immer wieder dazwischen, wenn es Streit gibt. „Unsere Anne Frank hätte sich darüber sehr gefreut“, meinte Dr. Christa Degemann-Lieckes.