Trinkwasser riecht anders

Billerbeck. Aufmerksamen und besonders sensiblen Konsumenten ist aufgefal-len, dass sich das Trinkwas-ser verändert hat. Und die Gelsenwasser AG bestätigt auf Anfrage, dass sie recht haben. „Aufgrund der starken Nachfrage in den Tagen extremer Hitze und Trockenheit haben wir mehr Trinkwasser aus Coesfeld beigemischt“, erklärt Gelsenwasser-Sprecherin Heidrun Be-cker. Auch zurzeit sei der Anteil noch etwas höher, als es sonst üblich ist. Wichtig ist Becker der Hinweis, dass die Wasserqualität in Ordnung, also gesundheitlich völlig unbedenklich sei, auch wenn sich das kühle Nass aus der Leitung verändert habe.

Von Uwe Goerlich