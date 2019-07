Kreuzung soll sicherer werden

Billerbeck (sdi). Sicherer werden soll der Kreuzungsbereich Münsterstraße / Daruper Straße / Bergstraße zwischen dem Autohaus Wiens und Teppich Janning. „Wir haben in diesem Bereich eine Unfallhäufungsstelle. In den vergangenen drei Jahren ist es zu fünf Unfällen mit Verletzten gekommen ist“, so eine Mitarbeiterin des Landesbetriebs Straßen.NRW. Immer seien Rad- und Autofahrer beteiligt gewesen. Und: Immer habe es Verletzte gegeben. In diesem Jahr habe sich auch schon ein Unfall in diesem Bereich ereignet. Die Sichtverhältnisse seien schwierig, vor allem wenn Radfahrer aus Richtung Havixbeck kommen und die Daruper Straße queren. Einige Verbesserungen zur Förderung der Sicherheit, vor allem durch das Aufbringen von Markierungen und die Rot-Färbung des Radwegs, sind in der Vergangenheit bereits erfolgt.

Von Stephanie Dircks