Auf Jahrhunderte alten Spuren der Müller

Einer Projektgruppe bestehend aus Billerbecker Bürgern ist es gemeinsam mit dem Verein Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (KJFH) gelungen, die Broschüre zu veröffentlichen. Dazu Geschäftsführer Ludger Althoff: „Es geht uns vor allen Dingen darum, das Bewusstsein für dieses kulturelle Erbstück wach zu halten.“

Dazu soll das Heft beitragen, dessen Inhalt von Carl Knüppel in den 30er Jahren recherchiert und von Peter Ilisch Anfang der 70er Jahre überarbeitet wurde. Nun galt es allerdings, das vorliegende Originalmaterial zu digitalisieren, um des druckfähig zu machen. Und hier kommt die KJFH ins Spiel, die im Rahmen ihrer Projekte in Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Tastschreibkurse für junge Menschen als Qualifikationsmaßnahme anbietet. „Die Schüler haben die Texte erfasst und dabei die Orthografie der Vorlage im Wesentlichen beibehalten“, erklärt Althoff.

Zu erfahren sind somit interessante Details über die bewegte Geschichte der Wassermühle, die zunächst einige Meter vom heute noch sichtbaren Standort entfernt gebaut worden ist. So wurde über die Jahrhunderte der zu entrichtete Pachtzins immer wieder angepasst, ein Müller weigerte sich zu zahlen und es gab Ärger, weil einfach der Mühlendamm abgetragen wurde und Überschwemmungsgefahr drohte. „Sehr interessant war für die Schüler des damaligen Jahrgangs ein Ortstermin, durch den sie einen direkten Bezug zu den Textinhalten bekamen“, erinnert sich Althoff.

In der Projektgruppe sind weitere Ideen entwickelt worden, wie das kulturelle Mühlenerbe für die Öffentlichkeit bewusst gemacht werden kann, gibt Althoff Einblick in Besprechungsergebnisse. „Vorstellen könnten wir uns beispielsweise, das Mühlrad zur Stromproduktion zu nutzen und mit einer Lichtinstallation auf die Wasserkraft aufmerksam zu machen.“ Andere Überlegungen gehen sogar soweit, mittels eines Metallrahmens an die früheren Umrisse des Mühlengebäudes an der Stelle zu erinnern.

Dazu müssten freilich entsprechende Mittel verfügbar sein. Ganz sicher werden die nicht so üppig fließen, dass es zu einem Wiederaufbau der Mühle an dieser Stelle kommt. Immerhin gab es Ende der 90er Jahre durchaus Überlegungen in dieser Richtung, über die unsere Zeitung anlässlich der Einweihung des neu installierten Mühlrads berichtete. Wer vor Ort genau hinsieht, kann übrigens einen ins Mauerwerk integrierten Wappenstein aus dem Jahr 1717 entdecken. Ein Besuch lohnt sich also.

Die Broschüre „Geschichte der Wassermühle in Billerbeck“ ist mit einer 500er Auflage gedruckt worden und an mehreren Verkaufsstellen in der Stadt für nur 4,50 Euro zu haben: Rathaus, Verein KJFH (am Johannis-Schulgebäude), Domkontor, Bücherschmiede und Geschäftsstelle Billerbecker Anzeiger.