Klönabend zum neuen Bildband

Billerbeck. Auf eine Reise in die Vergangenheit laden Bürgermeisterin Marion Dirks, Stadtarchivar Dieter Nagorsnik und Heike Geßmann, Inhaberin der Bücherschmiede, alle Interessierte ein. Am Dienstag (30. 7.) findet ab 17.30 Uhr ein gemütlicher Klönabend zum gerade erst erschienenen Bildband „Billerbeck – Unsere Kindheit in Bildern“ in der Bücherschmiede (Schmiedestraße) statt. Rund 160 Fotos sind in dem Bildband, den Bürgermeisterin Marion Dirks und Stadtarchivar Dieter Nagorsnik im Sutton Verlag veröffentlicht haben, zu sehen. Auf sechs Kapiteln sind die Aufnahmen, die hauptsächlich aus den 50er- und 60er-Jahren stammen, aufgeteilt: „In der Stadt“, „Familie“, „Kindergarten und Schule“, „Feste und Feiern“, „Glaube und Kirche“ sowie „Spiel und Spaß“. Alle Interessierten sind zum Klönabend willkommen. Für die Gäste gibt es einen kleinen Imbiss. Der Bildband ist in der Bücherschmiede und in der Billerbecker Geschäftsstelle unserer Zeitung erhältlich.

Von Allgemeine Zeitung