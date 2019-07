Feld in Hamern in Brand geraten

Billerbeck. Eine rund 150 mal 150 Meter große Fläche eines Feldes stand am Donnerstagnachmittag in der Bauerschaft Hamern in Flammen. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr Billerbeck mit, die mit 25 Kameraden und vier Fahrzeugen zum Einsatzort ausrückte. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Traktor, der in Brand geraten war. Weil sich zunächst die Wasserversorgung als schwierig darstelle, rückten vorsorglich auch die Wehren aus Osterwick und Nottuln an, mussten aber letztendlich doch nicht tätig werden. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. Einsatzleiter war Marius Oster. Foto: Feuerwehr Billerbeck