Reiter bleiben auf Goldkurs

Im Mannschaftsspringen musste das Team Billerbeck Nerven beweisen. Johanna Weitkamp und Lina Schmidt beendeten ihre Springrunde mit jeweils fünf Strafpunkten. Thilo Schlüter zeigte eine gekonnte „Runde“ und platzierte sich auf dem dritten Platz in der Springprüfung der Kl. A**. Sabrina Weiling, amtierende Ponyspringtrainerin des Reitvereins Billerbeck, gab sich mit sechs Fehlerpunkten im Springen zufrieden. Dieses Team hat es geschafft und siegte im Mannschaftswettkampf St. Josef 2019. Auch die Einzelwertung ging nach Billerbeck, hier siegte Johanna Weitkamp mit Feudale.

Weitere Vereinsmitglieder gingen in Osterwick erfolgreich an den Start. Adrian Klokkers belegte mit dem Pony Pacero Platz drei im Stilspringen-WB mit erlaubter Zeit. Marieke Köchling startete erfolgreich mit ihrem Pony Pandora. Das Paar siegte im Reiterwettbewerb und rangierte sich im Springreiter-WB auf Platz drei. Marie Konert und ihr Pony Da Vinci platzierten sich auf den vierten Platz im Dressur-Wettbewerb (E3). Platz zwei ging an Hanna Steinkamp und ihr Pferd Steinmetz. Auf dem Reitturnier in Greven ritt Rebekka Hüwe mit Da Capo auf Platz drei in der Dressurprüfung der Kl. E. In Bösensell ritt Antonia Holtmann mit Simply Smile im Reiterwettbewerb und im Springreiterwettbewerb auf Platz zwei. Somit konnte sie die Kombinierte Prüfung gewinnen. Stallkollegin Thekla Hüwe siegte im Reiterwettbewerb mit ihrem Pony Silvano und ihre Schwester Rebekka belegte Platz drei im Präzisions-Springwettbewerb mit Idealzeit. Constanze Klokkers ordnete sich auf Platz vier in der Stil Springprüfung der Kl. L mit ihrem Pony Maffic ein. Auf den Wettkämpfen in Delbrück-Ostenland siegte dieses Paar in der Pony Stil Springprüfung der Kl. L.