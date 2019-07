Vorhänge gegen zehn Pfennige verliehen

Billerbeck. Die Badende, die auf dem Steg thront, ist eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten. An Zeiten, in denen das ehemalige Schwimmbecken, das sich am Berkelspaziergang und unweit der Berkelquelle befindet, von 1924 bis 1960 von den Billerbecker Bürgern zur Abkühlung genutzt wurde. Heute zeugen nur noch gemauerte Reste, die bei niedrigem Wasserstand im Randbereich zu sehen sind, von der Alten Badeanstalt. In diesem Monat hätte die Alte Badeanstalt, wenn es sie noch geben würde, ihr 95-jähriges Bestehen. Heute sind es aber nur noch Enten, die dort schwimmen.

Von Stephanie Sieme