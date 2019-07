Billerbeck. Das Flair des Südens war am Freitag zu spüren beim diesjährigen Mitternachtsschwimmen. In der perfekt inszenierten Kulisse des Billerbecker Freibades genossen mehr als 1400 Besucher bei 31 Grad Luft- und 26 Grad Wassertemperatur den langen Abend. Eine magische Atmosphäre zauberten Lichtspiele in den Bäumen, LED-Unterwasserspots in grün, blau und violett, Feuerschalen und Fackeln am Beckenrand.

Von Petra Beil