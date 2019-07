Ab 2020 Kontrollen geplant

Alle Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld haben sich über die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) der Aktion „#wirfuerbio“ in Westfalen angeschlossen, um die Qualität der Biotonneninhalte zu verbessern. Fast 30 Jahre nach der Einführung der Biotonne seien die Verbraucher leider etwas nachlässiger bei der Befüllung der Biotonne geworden, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Immer mehr Störstoffe, darunter vor allem Plastik und auch Plastiktüten, würden inzwischen in der Biotonne landen. Das Heraussieben des Plastiks und der Plastiktüten erfordere einen großen Aufwand, verursache erhebliche Kosten und verbrauche Energie.

Im Rahmen dieser Aktion sind laut Stadtverwaltung eine Reihe von Maßnahmen geplant, mit denen die Bürger über die richtige Befüllung der Biotonnen – sprich, was hinein darf und was nicht – informiert werden sollen. Als wiederkehrendes gemeinsames Motiv wurde die rüstige Dame gewählt, die mit erhobenem Zeigefinger überall daran erinnern möchte, kein Plastik, das derzeit den größten Fehlwurfanteil bildet, in die Biotonne zu werfen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Dinge, die nicht in die Biotonnen gehören. Und die Dame mahnt außer auf dem Banner, der nicht nur hier in Billerbeck, sondern auch an Rathäusern und weiteren kommunalen Einrichtungen im Kreis Coesfeld prangt, auch auf zahlreichen Plakaten, auf den Müllfahrzeugen der Firma Remondis, in den Medien und im öffentlichen Mailverkehr.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen dieser Kampagne ist das kreisweite Aufbringen eines entsprechenden Aufklebers auf die Biotonnen. Die WBC möchte die Aufkleber bis zum Herbst möglichst auf allen Biotonnen anbringen lassen. Er soll die Nutzer darauf hinweisen, keine Plastiktüten oder so genannte biologisch abbaubare Beutel, die zum Sammeln der Bioabfälle im Haushalt verwendet werden, in die Biotonne zu geben.

Was sonst noch nicht in die Biotonne darf: Verpackte Lebensmittel wie gekeimte Kartoffeln im Kunststoffnetz, verdorbene Wurst in der Plastikfolie, das verschimmelte Obst im Glas oder Kaffeekapseln, aber auch Katzenstreu, Windeln, Asche oder sonstiger Restmüll.

Nächstes Jahr kann das Ignorieren des Warnhinweises der rüstigen Dame übrigens auch Konsequenzen haben: Dann sollen nämlich auch Kontrollen der Biotonnen durchgeführt werden. Bei Verstößen kann es folglich passieren, dass die entsprechenden Behälter nicht geleert werden und die Bürger dann zum Nachsortieren oder zur kostenpflichtigen Entsorgung des Biotonneninhaltes als Restmüll aufgefordert werden. „Das ist letztlich auch eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber der überwiegenden Zahl der Haushalte, die ihren Bioabfall korrekt trennen und so eine kostengünstige sowie umwelt- und klimafreundliche Verwertung der Bioabfälle ermöglichen“, so Stefan Bölte, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC).

Weitere Infos dazu gibt es auch unter https://www.wirfuerbio.de/wbc-coesfeld/. Für Schulen hält die WBC die Unterrichtsveranstaltung Abfalldetektive bereit, die beim Biologischen Zentrum in Lüdinghausen kostenlos gebucht werden kann und dieses Thema neben anderen Vermeidungs- und Sortierhinweisen berücksichtigt.