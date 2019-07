Josef Bieder ist von Beruf Requisiteur. „Er kommt auf die Bühne und sieht das Publikum, das dort eigentlich nicht sein dürfte, weil Ruhetag ist“, erzählt Schumacher. Erfolglos versucht er die Verantwortlichen, darunter auch den Intendanten, zu erreichen. Bieder kontrolliert die Karten und stellt fest, dass sie für diesen Tag gültig sind. Also: Das Publikum muss unterhalten werden. „Er erzählt aus seinem langen Leben mit Schauspielern, Regisseuren und Dirigenten“, so Schumacher. Über Eigenarten von Dirigenten, Einsätzen von Orchestern, über Schauspieler, Bühnenbauer, Lichttechniker, über die verschiedenen Menschen, die im Theater arbeiten“ und zwischen denen es auch mal zum Zickenkrieg kommen kann. Die Erzählungen von Bieder seien nicht weit von der Realität entfernt. „Es ist wirklich so. Mal sehen, ob wir noch eigene Erlebnisse mit reinbringen“, so Schumacher. Es geht um die Menschen mit den verschiedensten Macken. „Die eigentlich jeder hat, denen man aber beim Theater freien Lauf geben kann“, so der Billerbecker. „Es ist ein lustiges Stück.“ Vor allen Dingen erzählt Bieder aber auch über die Oper. Schließlich hätte er selbst als Opernstar große Erfolge feiern können.

Premiere ist am 26. Oktober (Samstag). Das Stück zeigt der Billerbecker im Darfelder Bahnhof. Nach der Premiere gibt es zehn Vorstellungen. Regie führt Konrad Haller, der schon im vergangenen Jahr bei „Scaena Mundos“ die Komödie „Hamlet For You“ inszeniert hat. Haller gehört zum Leitungsteam des Münsteraner Kammertheaters „Der Kleine Bühnenboden“. Erste Leseproben hat es schon gegeben. Nach den Sommerferien sollen dann laut Schumacher die richtigen Proben starten.

„Schon vor 20 Jahren hat mir mein Schauspielkollege Roman Zanowicz-Thesing von dem Stück erzählt. Damals habe ich schon gedacht, dass es ein tolles Stück ist“, erzählt der Billerbecker. Die Revue für einen Theaterrequisiteur ist von Eberhard Streul und Otto Schenk, ein berühmter österreichischer Schauspieler. Es ist das vierte Stück, das „Scaena Mundos“ präsentiert. Und das dritte Monolog-Stück. Das heißt: Stephan Schumacher steht ganz allein auf der Bühne. Keine leichte Aufgabe. Das ist schon eine Herausforderung. „Man ist die ganze Zeit präsent. Es ist anstrengend, die ganze Zeit auf der Bühne zu stehen, aber es macht wahnsinnig Spaß“, so Schumacher.