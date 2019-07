Trödel-Schatzsuche in der Innenstadt

Neben Martin Braun und Frauke Achterberg gehören auch Hendrik Hessling, Thomas Heimbach sowie Birgit und Mirko Badzong zum Organisationsteam des Baumberge-Flohmarktes. Und wie der Name schon sagt, sind nicht nur Billerbecker, sondern auch alle anderen Interessierten zum Trödelverkauf willkommen. „Bei den vergangenen Malen kam ein Drittel aus den Umlandgemeinden“, berichtet Martin Braun. Mitmachen dürfen ausschließlich Privatanbieter. Gewerbliche sind nicht zugelassen. Wer einen Stand haben möchte, sollte sich sputen. Die Gebühr für einen Stand mit der Größe von drei Metern beläuft sich auf fünf Euro. Wer als Aussteller teilnehmen möchte, überweist einfach die Standgebühr auf das Konto der Initiative Baumberge-Flohmarkt bei der Volksbank Baumberge (IBAN: DE22 4006 9408 0022 3722 02). Mit der Überweisung müssen Namen und Anschrift sowie eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Die Standnummern werden in der Reihenfolge der Zahlungseingänge vergeben. Teilnehmer erhalten so bald wie möglich eine Bestätigungs-Mail mit Standnummer und einer genauen Beschreibung der Lage ihres Standes. Die Antwortmails werden mit wenigen Tagen Verzögerung nach Zahlungseingang versendet. Die Standgebühr wird nicht erstattet, sollte jemand trotz Anmeldung nicht am Flohmarkt teilnehmen. „Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt“, betont Hendrik Hessling. Die Aussteller müssen selbst für einen entsprechenden Witterungsschutz sorgen. Zugelassen sind auch Pavillons. Der Aufbau erfolgt am Flohmarkt-Tag ab 7.30 Uhr. Die Organisatoren werden schon am Vorabend die Standorte für die Stände markieren. Fragen können per E-Mail an flohmarkt.in.billerbeck@gmail.com gestellt werden. Der Reinerlös des Flohmarktes wird an eine lokale Initiative gespendet. Zuletzt hat die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe eine Spende erhalten.