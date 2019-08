Per Drahtesel zum Berkelfestival

Billerbeck. 34 Kilometer lang ist die Tour, die an der Berkel entlang von Billerbeck über Coesfeld nach Gescher führt. Es ist ein Teil des insgesamt über 100 Kilometer langen Berkelradweges, der von der Quelle bis ins niederländische Zuphten führt – dort, wo die Berkel in die IJssel mündet. Per Drahtesel geht es von der Dom- in die Glockenstadt Gescher. Denn dort findet vom 23. bis 25. August anlässlich des 50-jährigen Stadtjubiläums das Berkelfestival statt, das mit vielen verschiedenen Angeboten und Aktionen auf und in der Berkel den Fluss in den Mittelpunkt rückt. „Wir wollen die Leute mit dem Rad nach Gescher bringen“, sagt Marion Kessens, Touristikmanagerin der Stadt Billerbeck. Deshalb bietet die Stadt gemeinsam mit den beiden ADFC-Ortsgruppen Billerbeck und Coesfeld eine geführte Radtour an. „Wir haben sie im vergangenen Jahr erfolgreich getestet. Es ist eine sehr schöne Tour“, betont Marion Kessens.

Von Stephanie Sieme