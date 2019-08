Salsa zum rockigen Queen-Hit

Zum Abschluss von „Sport im Park“ hat ein Aktionstag rund ums Tanzen stattgefunden. Eingeladen hatte zu diesem kostenfreien Angebot der Sportverein DJK-VfL Billerbeck. Getanzt wird auf der Wiese am Jugendzentrum. Dort, wo in den vergangenen Wochen alle Angebote von „Sport im Pak“ stattgefunden hatten. Über fünf Wochen hatten die beiden Sportvereine DJK-VfL und Schwarz-Weiß Beerlage sowie der Schachverein Türme bei dem vom Kreissportbund initiierten Projekt Laufen, Functional Fitness, Zumba Fitness und Schach angeboten.

Und nicht nur für die Erwachsenen gibt es ein Tanzprogramm mit Salsa zum Kennenlernen, auch für Kinder steht vorher ein Tanzspaß an. Katharina Ahlers und Judith Wortmann tanzen mit Kindern zur Musik, die gute Laune macht. Zwar sind nur drei Kinder aktiv mit dabei, aber das tut dem Spaß keinen Abbruch. „Ob man jetzt mit zwei oder mit zehn Kindern Spaß hat, ist eigentlich egal. Denn das Wichtigste ist, dass die Kinder sich bewegen und Spaß haben“, so Katharina Ahlers. Ida, Paulina und Lilly machen mit. Alle haben schon Tanzerfahrungen. „Es ist toll, dass man sich beim Tanzen bewegt“, sagt die sechsjährige Ida. „Die Idee war bei ‘Sport im Park’ auch einmalig, etwas für Kinder anzubieten. Zum Teil haben wir uns die Schritte ausgedacht, aber die Lieder geben meistens auch Bewegungen vor“, so Katharina Ahlers. „Wir haben einen bunten Mix aus Liedern genommen, sodass für jeden etwas dabei ist.“ Am Abend tanzt der Salsa-Workshop dann zu Queen. „We will rock you eignet sich super, um den Rhythmus von Salsa kennenzulernen, weil das Schlagzeug eben diesen Rhythmus spielt“, erklärt Jens Wortmann. „Salsa ist ein sehr geselliger Tanz und wir fanden, dass ein Tanzangebot bei ‘Sport im Park’ noch fehlte“, so Katharina Ahlers. Drei Stunden sind angesetzt, um den Tanz kennenzulernen. Zuerst die Salsa-Basics und danach Salsa-Rueda als Highlight. Salsa-Rueda ist eine Variante, die oft in Salsa-Clubs getanzt wird – mit Partnerwechsel. „Ziel ist es, zusammen Spaß zu haben und Salsa kennenzulernen“, so Katharina Ahlers. Sie und Jens Wortmann haben schon an der Uni zusammen getanzt und viele Jahre Salsa-Erfahrung, die sie nun mit den Kursteilnehmern teilen. „Es ist super gut, draußen an der frischen Luft zu tanzen – fast wie am Strand“, sagt Teilnehmerin Ute Uphues. „Und wir haben tolle Lehrer“, fügt sie hinzu. „Wir wussten nicht, auf was wir uns einlassen“, erzählen Norbert Galle und Paul Rahms. „Unsere Ehefrauen haben uns hier hin mitgenommen und es ist eine tolle Initiative, so zwanglos im Park zu tanzen“, erzählen sie. „Ich habe in jungen Jahren viel getanzt und das jetzt wiederaufgenommen, aber Salsa habe ich noch nie getanzt. Es ist ungewohnt, aber auf jeden Fall interessant“, so Galle.

Der Samba-Workshop war, wie die Angebote bei „Sport im Park“ in den Wochen zuvor, ein Erfolg. „Wir sind total froh, dass ‘Sport im Park’ so gut angelaufen ist und wir viel positives Feedback bekommen haben. Daher werden wir das auch nächstes Jahr wieder aufgreifen, damit die Leute einfach verschiedene Sportarten ausprobieren können“, sagt Katharina Ahlers.