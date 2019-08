Geisterstunde und Nibelungen-Epos

Wer sich vom kleinen Gespenst, das bisher 5000 Zuschauer gesehen haben und dem Nibelungen-Clan, der bereits 1000 Zuschauer lockte, noch begeistern lassen möchte, hat dazu nach der Sommerpause ab kommenden Mittwoch Gelegenheit. „Das kleine Gespenst“ wird am Mittwoch (7. 8.) um 17 Uhr aufgeführt. Tickets kosten für Kinder sechs Euro, für Erwachsene acht Euro. „Wagners Ring des Nibelungen“ ist am Freitag (9. 8.) ab 20.30 Uhr zu sehen. Tickets kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Telefonische Vorbestellungen werden unter Tel. 02543/1020 entgegengenommen.

www.freilichtbuehne-billerbeck.de