Sonntagsmesse am Kriegerehrenmal

Billerbeck. Am Sonntag (11. 8.) feiert die katholische Kirchengemeinde die Messe, die sonst um 10 Uhr im Dom beginnt, bei passendem Wetter vor dem Kriegerehrenmal an der Kirchstraße neben der Sparkasse. Dieser Ort, der mitten in der Stadt in besonderer Weise daran erinnere, immer und überall für den Frieden und die Gerechtigkeit einzustehen, lade ein, in diesen Anliegen zu beten, heißt es in der Ankündigung. Bei Regenwetter oder wenn es zu heiß sein sollte, wird die Sonntagsmesse wie üblich um 10 Uhr im Dom gefeiert. Der Bereich Ecke Kirchstraße/Bahnhofstraße am Kriegerehrenmal wird zum Zeitpunkt der Messe gesperrt. In den Sommerferien hat die katholische Kirchengemeinde in den vergangenen Jahren immer wieder einige Gottesdienst an besonderen Orten gefeiert und damit verbunden in einem außergewöhnlichen Rahmen. Das soll auch in diesen Sommerferien so sein.

Von Allgemeine Zeitung