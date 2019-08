Freibad wird zum tierischen Planschbecken

Billerbeck. Vierbeiner gehen am Sonntag (29. 9.) baden. Denn dann findet das Hundeschwimmen im Freibad statt. Nach der Badesaison gehört dem besten Freund des Menschen das große Becken an der Osterwicker Straße. In der Zeit von 12 bis 16 Uhr findet das Hundeschwimmen statt. Erneut gibt es zwei Frühgruppen für junge und sensible Bellos, wie der Veranstalter mitteilt. Für diese Frühgruppen können sich Interessierte mit ihren Tieren ab sofort auf der Facebookseite Hundeschwimmen Billerbeck“ des Hundeschwimmens anmelden.

Von Allgemeine Zeitung