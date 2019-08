40 Kinder und Jugendliche schippern zwischen Ijsselmeer und westfriesischen Inseln

40 Kinder und Jugendliche auf großer Fahrt: Nach zwölf Tagen Fahrt auf zwei Großseglern zwischen Ijsselmeer, Wattenmeer und westfriesischen Inseln sind alle Teilnehmer braungebrannt und wohlbehalten zurück an Land und zu Hause angekommen. Die Kinderfreizeit der beiden evangelischen Kirchengemeinden Billerbeck und Nottuln war ein großer Erfolg und ein Riesenspaß für alle großen und kleinen Seebären, heißt es in einer Mitteilung der beiden Kirchengemeinden. Auf hoher See ging es kräftig zur Sache – beim Setzen der Segel wurden alle Hände und Arme gebraucht, nur als Team hatte man hierbei Erfolg. Fotos: privat

Von Allgemeine Zeitung