Ersatztermin für Wasserdisco steht fest

Billerbeck. Der Ersatztermin steht fest: Da die Wasserdisco aufgrund schlechter Witterung von der Stadt Billerbeck abgesagt wurde, wird die Veranstaltung am Montag (26. 8.) nachgeholt. Diesen Termin gab am Montag die Stadt Billerbeck bekannt. Die Schwimmparty mit Spielen und Musik von den „Hitbreakers“ findet in der Zeit von 17 bis 21 Uhr im Freibad statt. Alle Interessierten sind willkommen. Gezahlt werden muss für die Teilnahme an der Wasserdisco der ganz normale Freibad-Eintritt.

Von Allgemeine Zeitung