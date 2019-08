Züge halten derzeit nur an Gleis 2

Billerbeck. Wer mit dem Zug von Billerbeck aus nach Coesfeld oder Münster fahren möchte, der muss den neuen Außenbahnsteig (Steenpättken) nutzen. Das hat die Deutsche Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Nur dort, an Gleis 2, halten derzeit die Züge. Denn: Momentan finden im Rahmen der Bahnhofs-Modernisierung Bauarbeiten am Hausbahnsteig (Gleis 1) statt. Damit Fahrgäste mit und ohne Handicap problemlos in die Züge einsteigen können, wird der Bahnsteig erhöht – von 30 auf 76 Zentimeter. Neben der Erhöhung, wird er zudem auf 140 Meter verlängert – in Richtung des Unternehmens Wübken. Auch die Beleuchtungsanlage wird erneuert.

Von Stephanie Sieme