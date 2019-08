Billerbeck. Einen am Brunnenweg geparkten Ford haben Unbekannte beschädigt. Das teilte die Polizei gestern mit. Ereignet hat sich dies laut Polizei in der Zeit von Dienstagabend (19.30 Uhr) bis Donnerstagnachmittag (14.30 Uhr). Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung