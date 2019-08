Mit Auto im Graben gelandet und verletzt

Billerbeck. Ein 26-Jähriger aus Billerbeck ist nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen verletzt ins Krankenhaus gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann war mit seinem Auto auf der Landesstraße zwischen Billerbeck und Havixbeck unterwegs und ist in der Bauerschaft Bombeck kurz vor dem Bahnübergang aus bislang ungeklärter Ursache im Graben gelandet, so die Polizei, die die Straße für rund eine Stunde gesperrt hat. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung