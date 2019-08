Bei Einbruch Autoschlüssel entwendet

Billerbeck. Zu einem Wohnungseinbruch an der Darfelder Straße ist es am Wochenende in der Zeit von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, gekommen. Ein bislang unbekannter Täter drang über das Terrassendach in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes ein und entwendete hieraus laut Polizei unter anderem einen Fahrzeugschlüssel. Anschließend öffnete der Täter mit dem Schlüssel den auf dem Innenhof geparkten Pkw der Geschädigten und entnahm hieraus eine EC-Karte und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung