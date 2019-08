Auf Zeitreise durch Burg-Historie

Rund 70 Personen haben an der Premiere, der ersten öffentlichen Führung in und um die Kolvenburg, teilgenommen. „Ich bin überwältigt. Das finde ich richtig klasse, dass sich so viele für die Kolvenburg interessieren“, sagt Monika Stockmann, Gästeführerin der Stadt Billerbeck, die die Führungen vornimmt. Es ist ein gemeinsames Angebot von der Stadt Billerbeck und dem Kreis Coesfeld, der die Kolvenburg von der Familie von Twickel gepachtet und seit dem 19. September 1976 als Kulturzentrum betreibt. Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Frühlings- und Weihnachtsmärkte sowie Trauungen finden dort statt. „Heute sind Sie als Besucher diejenigen, die die Burg bevölkern“, sagt Monika Stockmann, die die Besucher auf eine Reise mit in die Vergangenheit nimmt. Denn das Gebäude sprüht nur so vor Geschichte. In jedem Raum. In jeder Nische. In jedem Erker.

Die Kolvenburg ist keine Wasserburg im klassischen Sinne. Die Erbauer errichteten sie aber ganz bewusst auf dem Gelände. Auf der einen Seite gab es einen breiten Trockengraben und auf der anderen Seite, in Richtung Stadt, erstreckt sich das Berkelbett. Die Bauherren nutzten das tief vermoorte Bett der Berkel als Schutz im Norden. Ritter der Familie von Billerbeck ließen die Anlage vermutlich im 12. oder 13. Jahrhundert erbauen.

Die Kolvenburg, so wie sie heute im Bereich Schulzentrum steht, ist nicht das ursprüngliche Gebäude. Sie besteht aus verschiedenen Gebäudeteilen, die nach und nach gebaut wurden. Sie ist nicht aus einem Guss. Die verschiedenen Bauspuren sind deutlich erkennbar: ausgemauerte Kamine, gefüllte Nischen, freigelegte Türrahmen, Stürze, ganz unterschiedliche Formen von Flickwerk, allerlei Versatzstücke, Brüche und Kanten im Mauerwerk. „Spuren über Spuren“, so Monika Stockmann, die nicht nur das Innere des Gebäudes zeigt, sondern die Besucher auch auf einen kleinen Spaziergang um die Burg mitnimmt. „Hier ging man zur Toilette“, erzählt die Gästeführerin und zeigt auf einen ehemaligen Abtritterker. „Es war eine schlechte Idee, sich nahe der Burgmauer zu bewegen, denn davon gab es viele“, so die Billerbeckerin. Ein paar Schritte weiter macht sie auf zwei verschiedene Arten von Schießscharten im Mauerwerk aufmerksam. Langschießscharten und Schlüsselloch-Schießscharten gibt es. „Die Schlüsselloch-Schießscharten waren für Handbüxen geeignet. Die anderen für die Armbrüste. In wie weit sie in Betrieb genommen wurden, weiß man nicht“, erzählt sie.

Die Fenster der Kolvenburg sind mit Blendläden ausgestattet. „Die findet man an jedem adeligen Gebäude“, erklärt die Gästeführerin. Die Farben der Fensterläden sind in den Wappenfarben der Hausherren gestrichen. Seit dem 16. Jahrhundert wurde das Gebäude aber nur noch selten vom Adel besucht. Verwalter und Mieter bewohnten es. „Die Kolvenburg wurde auch mal als Umschlagplatz für Kohle genutzt. „In Hattingen wurden die ersten Kohlevorkommen entdeckt. Auf dem Weg zur Kolvenburg wurde schon was verkauft, der Rest hier gelagert und weiter verkauft. Kohle in Billerbeck – das finde ich spannend“, so Monika Stockmann. 7 Weitere öffentliche Führungen sind am „Tag des Denkmals“ (8. September) um 11 und 14 Uhr geplant. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro pro Person.