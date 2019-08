Literaturfans machen Schmöker-Beute

Logisch tummeln sich in diesen frühen Morgenstunden unter den Bücherfreunden auch die Wiederverkäufer. „Antiquare hat es immer gegeben“, nimmt es Pater Daniel gelassen. Allerdings gehen diese heute grenzenloser umher als je zuvor. Sie sind weniger am Titel interessiert, sondern vielmehr am Wiederverkaufswert. Da wird die ISBN-Nummer flugs mit dem Handy gescannt und ruckzuck liefert das Internet die Entscheidung, ob der Schmöker in die Leinentasche wandert oder nicht.

Eine Billerbeckerin ist beim Flohmarkt fündig geworden. „Geh deinen Weg“ ist die positive Lebensformel überschrieben, die sie auf einer Holztafel davonträgt. Gedacht ist das gute Stück für die neue Wohnung eines ihrer Kinder. Die Haushaltwarenecke hat auch Kuriositäten zu bieten. Da finden sich beispielsweise in Porzellan verewigte aufsteigende Rösser neben dem allseits bekannten Kaffeegeschirr „Bavaria Blue“ der 1960er-Jahre und dem gelb-orangenen Geschirr der 1970er. Der „Eye-Catcher“: die Devotionaliendose mit Papst Paul II.

Auf den Knien hocken die Schallplattenfreunde vor den Bananenkartons. Hans-Udo Brodner ist einer von ihnen. Für Gleichgesinnte hat er einen praktischen Tipp parat: „Schallplatten behutsam mit einer Spülmittellösung reinigen, anschließend unter kaltem Wasser abspülen und mit einem Leinentuch trocknen. Das funktioniert gut!“

„In diesem Jahr hatten wir das größte Bücher-Spendenaufkommen überhaupt“, ließ Pater Daniel durchblicken. Trotz aller freundlichen Spenden sortierte das fleißige 30-köpfige Team in den vergangenen Wochen 30 Tonnen Altpapier aus. Zwei 33-Tonnen-Container stehen noch bereit, ebenso ein Restmüllcontainer von zehn Tonnen.

Den Erlös erhält der Verein „Dialog hilft Kindern in der Einen Welt“. 25 000 Euro sind es insgesamt, wie Pater Daniel gestern Abend unserer Zeitung mitteilte. Unter anderem soll mit dem Geld eine Schulmensa für Massai-Kinder in Simanjiro/Tansania gebaut werden. Ferner erhält die Yennenga-Initiative für ein Ausbildungsprojekt von Mädchen in technischen Berufen in Burkina Faso (Westfafrika) Unterstützung. Die Initiative bekommt das Hartgeld. „Das müssen wir noch auszählen“, so Pater Daniel, der sich mit dem Verlauf des Marktes sichtlich zufrieden zeigte. „Ohne die Helfer würde das alles nicht gehen. Die sind toll.“