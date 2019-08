Seit 2011 ist der gebürtige Inder, der aus dem Bundesstaat Kerala stammt, in der katholischen Kirchengemeinde St. Johann/St. Ludger tätig, hat Gottesdienste gehalten sowie Trauungen, Beerdigungen und Taufen zelebriert. Bald endet seine Zeit in der Domstadt. Pater Jaison geht nach Rom, um dort zu studieren. „Das war mein Wunsch“, sagt er. Es ist quasi eine Sabbatzeit. „Sabbat heißt Pause. Und meine Pause ist ein Studium“, erklärt er. Zum Wintersemester, also im Oktober, fängt der 42-Jährige dort an. Leben wird er im Konvent seines italienischen Ordens „Adorno Fathers (CRM)“. Er geht, wie man so schön sagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es sind gemischte Gefühle“, so der Priester. Er freut sich auf den neuen Lebensabschnitt, aber wird Billerbeck auch vermissen. „Ich bin schließlich Billerbecker“, sagt er. Die Domstadt ist nach Indien und Italien quasi seine dritte Heimat. Am meisten wird er die Menschen hier vor Ort vermissen. Als Priester habe man den direkten Kontakt zu den Menschen, man begleite sei bei traurigen und freudigen Ereignissen. „Priester sind auch Ratgeber, schenken den Menschen Zeit. Das Zuhören ist eine wichtige Aufgabe. Manchmal muss man nicht viel sagen, da reicht es einfach nur da zu sein. Man ist Begleiter“, sagt Pater Jaison. Viele Freunde hat er in Billerbeck gefunden. Auch das komplette Seelsorgeteam und die Mitarbeiter des Pfarrbüros wird er vermissen. „Die Zusammenarbeit in all den Jahren war toll. Es war eine schöne Zeit“, so der 42-Jährige, der am 30. August zudem sein 15-jähriges Priesterjubiläum begeht. Viele Menschen hätten schon gesagt, dass sie ihn in Rom besuchen wollen. „Das ist eines der schönsten Komplimente, die man bekommen kann, wenn Menschen einen besuchen wollen“, so Pater Jaison, dem es auch wichtig ist, die Kulturen anderer Menschen kennenzulernen. Er hat ein offenes Herz, schaut gerne über den Tellerrand hinaus. „Für mich persönlich ist das eine Bereicherung“, sagt er. Schon bei seinem Theologiestudium, das er von 2001 bis 2004 in Rom absolvierte, habe es 98 verschiedene Nationalitäten an der Universität gegeben.

Pater Jaison schätzt an den Billerbeckern vor allem ihr Verständnis und ihre Geduld. „Als ich am Anfang hier war, konnte ich die Sprache nicht. Aber die Billerbecker haben sich nicht beschwert.“ Und für ihn steht fest: Billerbeck wird er besuchen. „Ich habe gute Freunde hier. Ganz klar, dass ich wiederkomme“, sagt er und lacht. Zur Erinnerung an seine Zeit in Billerbeck nimmt er eine Fotografie vom Dom mit nach Rom, die aus dem Jahr 1940 stammt, und die er geschenkt bekommen hat.

7 Am 15. September (Sonntag) findet die Verabschiedung von Pater Jaison mit einer Messe um 10 Uhr im Ludgerus-Dom statt. Anschließend gibt es einen Empfang im Pfarrheim, bei dem jeder die Möglichkeit hat, sich persönlich von dem Priester zu verabschieden.