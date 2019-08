Rollerdieb ist geflohen

Billerbeck. In der Nacht zu Dienstag ist an der Von-Raesfeld-Straße ein silberfarbener Motorroller gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Der oder die Täter schoben den Roller zu einem nahe gelegenen Firmengelände an der Coesfelder Straße und versuchten, den Roller dort kurzzuschließen. Dabei beschädigten sie das Gefährt. Vermutlich wurden die Täter gestört, denn sie ließen den Roller dort liegen. Einem Zeugen fiel der Roller am Dienstagmorgen auf. Er rief die Polizei. Wer in der Nacht etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 02541/140.

Von Allgemeine Zeitung