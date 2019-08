Nicht nur die Neuen sind gespannt

Insgesamt 174 Schüler wechseln nun auf die Anne-Frank-Gesamtschule. „Das ist einer mehr als im Vorjahr und damit die maximale Zahl, die wir aufnehmen können“, meldet Habbel „volle Auslastung“ für die fünften Klassen an den Standorten Havixbeck (4) und Billerbeck (2).

Das Programm für die neuen AFG-Schüler zum Auftakt des Schuljahres findet für beide Standorte zentral in Havixbeck statt. Es beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Dionysius. Daran schließt sich ab 10.30 Uhr im Forum der AFG eine von älteren Schülern und ihren Lehren gestaltete Feier an. Dort werden die neuen Fünftklässler dann auch ihre Schülerpaten, Jugendliche der Jahrgangsstufe 9, kennenlernen, die ihnen die Eingewöhnung erleichtern sollen.

„Das hat sich in der Vergangenheit bewährt. Wir sind gut damit gefahren“, meint Habbel. „Für die Kinder, die von der Grundschule kommen, ist es schließlich eine ganz neue Umgebung, in der sich viele Fragen stellen: Werde ich mich hier wohlfühlen? Finde ich neue Freunde? Aber auch: Wo ist der Bio-Raum?“

Die Unterstützung der Paten soll sich für die neuen AFG-Schüler ebenso auszahlen wie die traditionelle „WILUK (Wir lernen uns kennen“- Woche), die sie vor allem mit den jeweils zwei Klassenlehrern verbringen und in der zum Beispiel Übungen und Spiele zum Kennenlernen, eine Schulrallye und ein Probeessen in der Mensa auf dem Programm stehen. „Lernen ist wichtig“, betont Habbel, „Aber genau so wichtig ist zunächst einmal, eine Atmosphäre und Rahmenbedingungen zu schaffen, die das den Schülern ermöglichen“, gibt er zu bedenken.