174 Fünftklässler freudig begrüßt

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Dionysius waren Schüler, Eltern und Lehrer in den ereignisreichen Tag gestartet. Im voll besetzten Forum fand dann die schwungvolle Einschulungsfeier statt. Deutlich wurde im Programm, dass Schule an der AFG nicht nur Pauken heißt – und vor allem Vielfalt bedeutet. „Wir nehmen Euch – so wie ihr seid – in unsere Schulgemeinschaft auf“, wandte sich dann auch Schulleiter Dr. Torsten Habbel an die Schüler der insgesamt sechs neuen fünften Klassen. Vier davon werden in Havixbeck und zwei am Teilstandort Billerbeck, der damit in das zweite Jahr geht, unterrichtet.

„Ihr werdet ein Kribbeln im Bauch spüren und ihr werdet euch freuen auf die vielen Menschen, denen ihr begegnen werdet, auf die vielen Angebote, die die Schule hat, und auf das Leben hier. Und ihr werdet auch viele Fragen haben“, sagte Dr. Torsten Habbel. Um gut in der AFG anzukommen, empfahl der Schulleiter den Kindern, auf sich selbst und auf die Mitschüler zu vertrauen. Auch an die Klassenlehrer und ihre Paten aus dem achten Jahrgang könnten sie sich mit ihren Fragen wenden.

Vera Thomas, Abteilungsleiterin der Jahrgänge fünf bis sieben, versuchte ebenfalls den Fünftklässlern die Nervosität zu nehmen. Wie schon zuvor Dr. Torsten Habbel bot sie den Kindern an, bei Problemen zu ihr zukommen. Während der Schulleiter für solche Besuche jeweils eine Bonbondose in Havixbeck und Billerbeck parat stehen habe, gäbe es bei ihr aber Gummibärchen, um locker ins Gespräch zu kommen.

Auf der Bühne sorgten ältere AFG-Schüler für reichlich Action. Ida, Frida und Aylischa aus dem siebten Jahrgang sangen, begleitet von Lehrer Lars Voigt an der Gitarre, „Zombie“ und „99 Luftballons“. Für Begeisterungsstürme sorgten auch die Akrobaten des schuleigenen „Zirkus Fassungslos“. Sogar ehemalige AFG-Schüler waren hier mit am Start. Nicht fehlen durfte die AFG-Hymne, die von der Musiktheater-AG des siebten Jahrgangs unter der Leitung von Ulrike Thiele gesungen wurde. Dann war es endlich soweit: Gemeinsam mit den Klassenlehrern und Paten machten sich die Fünfer auf den Weg in ihr Klassenräume, zu Fuß in Havixbeck und mit dem Bus nach Billerbeck.