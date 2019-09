Radeln und forschen für den Klimaschutz

Billerbeck (sdi/pd). Klimaschutz fange vor Ort an. „Das Thema ist der Stadt Billerbeck sehr wichtig“, betont Birgitt Nachbar, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Deshalb beteiligt sich die Kommune auch an der kreisweiten Klimaschutzwoche, die vom 12. bis 22. September stattfindet. Neun Angebote gibt es in der Domstadt. „Fast alle von ehrenamtlichen Akteuren initiiert“, so Birgitt Nachbar, die sich über diese Resonanz richtig freut. Folgende Veranstaltungen finden ab nächster Woche im Rahmen der Klimaschutzwoche in Billerbeck statt:

Von Allgemeine Zeitung