Billerbeck. Ein schwarzer Yamaha Motorroller ist am Montag im Zeitraum zwischen 7.30 und 15.20 Uhr in Bockelsdorf gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 zu melden.

Von Allgemeine Zeitung