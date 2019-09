Am 2. Oktober (Mittwoch) veranstaltet der Verein „Billerbecklebendig“ die Kneipenquiz-Stadtmeisterschaft. Beginn ist um 19 Uhr in der neuen Stadtaula. Mit von der Partie soll laut Verein auch der „Jäger“, Klaus-Otto Nagorsnik sein. Er ist einer der „Jäger“ aus dem ARD-TV-Quiz „Gefragt – Gejagt“. Mitmachen können Teams mit bis zu acht Mitspielern. Bis zu zwei Spieler können ausnahmsweise gegen je einen Strafpunkt zusätzlich gemeldet werden. Und: Die Teams brauchen einen Namen. Das Startgeld beträgt einen Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen über die Internetseite des Vereins oder per E-Mail an mirko.badzong@web.de. | www.billerbecklebendig.de