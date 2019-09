„Rat und Naht“ im „einLaden“

Billerbeck. „Rat und Naht“ lautet der Titel eines Projektes, das im „einLaden“ an der Münsterstraße stattfindet. Neubillerbecker übernehmen ehrenamtlich Schneiderarbeiten. Gegen eine Spende werden Änderungen an Kleidungsstücken vorgenommen. Sie stehen Interessierten aber auch mit Rat und Tat bei Näharbeiten unterstützend zur Seite. „Rat und Naht“ ist immer dienstags und freitags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr sowie samstags in der Zeit von 11.30 bis 14 Uhr vor Ort im „einLaden“. Foto: einLaden

Von Allgemeine Zeitung