Teile von geklautem Roller gefunden

Billerbeck. Die Polizei bittet Zeugen eines Motorrollerdiebstahls, sich zu melden. Die Besitzerin, eine 19-jährige Billerbeckerin, hatte ihr Kleinkraftrad am vergangenen Freitag gegen 9.30 Uhr am Bahnhof abgestellt. Dort wurde es gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr fand ein Zeuge an einem Spielplatz im Oberlau Motorroller-Teile, die zum gestohlenen Roller der 19-Jährigen gehören. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung