Pandas und Artisten auf der Bühne

Die Kaufmannschaft „Billerbeckerleben“ lädt zum Stadtfest ein, bei dem ab 11.15 Uhr ein vielfältiges Programm für die ganze Familie angeboten wird. Es gibt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Tanz und Musik, viele Aktionen und Verkaufsstände, Walking-Acts, Clownerie und Jonglage, eine Automeile, ein Bungee-Trampolin, Kinderkarussell, Kettcar-Parcours, Riesenrutsche, Menschenkicker und ein Kinderflohmarkt rund um die Johannis-Kirche. Neben den zahlreichen Verkaufsständen öffnen zudem von 13 bis 18 Uhr die Geschäftsleute ihre Läden und laden alle Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

„Billerbeckerleben“ lädt bereits ab 10 Uhr zur zweiten Auflage des Unternehmerfrühstücks auf der Domplatte ein. Alle Unternehmer Billerbecks – Gründer wie Alteingesessenen – sind dazu eingeladen. Anmeldungen für das Unternehmerfrühstück werden noch bis Freitag (13. 9.) per E-Mail an team@billerbeckerleben.de oder telefonisch unter Tel. 02543/4191 entgegengenommen.

Um 11.15 Uhr wird das Stadtfest eröffnet – mit einem Schlager-Frühschoppen. Zudem treten auf der Bühne am Dom das Zirkustheater „StandArt“, die Tanzmäuse vom Tanz-Centrum Coesfeld, das Blasorchester Billerbeck und zum Abschluss die Band „Lonley Hearts Club“ auf. Das Repertoire umfasst Songs aus den 60ern bis hinein in die 90er-Jahre und in die heutige Zeit. Es gibt sowohl Rock- und Pop- Klassiker, als auch Aktuelles aus dem Bereich Rock und Pop.

Musikalisch eingeläutet wird das Stadtfest am Samstag (14. 9.) mit dem traditionellen Open-Air-Konzert am Dom. Beginn ist um 20 Uhr. Auf der Bühne stehen die beiden Billerbeckerinnen Vivien und Isabella Henseler. Ab circa 20.30 Uhr gibt es dann eine geballte Ladung Rock’n’Roll mit der „Panda Apotheke“. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.