Flexibilität bei Neubauten gefragt

Billerbeck. Eines wird im Rahmen des Informationsabends der Stadt zur künftigen baulichen Gestaltung an der Lange Straße deutlich: den meisten der rund 50 Anwesenden, unter ihnen zahlreiche Politiker und Geschäftsleute, sind die Arkaden der Geschäftshäuser wichtig. Anlass für die Versammlung ist ein Bauantrag, in dem es um eine neue Immobilie an der Arkadenseite der Lange Straße (stadtauswärts gesehen rechts) geht. Auch wenn das abgängige Gebäude keinen Arkadengang hat, stellt sich für den Rat die Frage, ob die Stadt künftige Baugenehmigungen an der entsprechenden Seite mit einer Arkadenauflage verknüpfen soll. Einer der Bürger bringt es so auf den Punkt: „Wir sollten die Chance nutzen, den Arkadengang zu erweitern.“

Von Uwe Goerlich