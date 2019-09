40-Kilometer-Tour durch die Baumberge

Marco Lennertz und Bernd Kösters gehören zu den fünf Einzelpersonen, die den allerersten Baumberger Marsch, eine Langstreckenwanderung, veranstalten. Neben den beiden Billerbeckern sind es noch René Landvoigt, Matthias Rosenbaum und Dieter Reers, die das große Event organisieren. Und die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Am 6. Juni im kommenden Jahr soll der Baumberger Marsch stattfinden. „Die Route steht“, so Kösters. Gestartet wird um 9 Uhr in Billerbeck, genauer gesagt am Bahnhof. Für die Wanderer geht es durch die Baumberge bis zum Ziel in Holthausen. Selbst getestet haben sie die Strecke schon. Den genauen Verlauf wollen sie noch nicht verraten. Nur so viel. „Wir wollen auch Strecken anbieten, die nicht jeder kennt“, sagt Kösters. Und: Es werde quasi eine Kombination aus allen Wanderwegen, die es in der Region gebe. Rund alle zehn Kilometer soll es eine Verpflegungsstation mit Toiletten geben, bei der die Wanderer eine Pause einlegen und sich stärken können. Wer nicht mehr kann, wird per Shuttleservice zum Start gebracht. Kösters: „Es bleibt keiner auf der Strecke.“ Auch vom Ziel wird eine Rückfahrt nach Billerbeck organisiert. Eine Startgebühr wird es geben. Der genaue Betrag steht aber noch nicht fest. Wichtig ist den Organisatoren auch der Gedanke der ökologischen Nachhaltigkeit. Es wird bei der Verpflegung auf Plastik verzichtet und Müll wird nicht hinterlassen. Ein Schlussläufer wird nach dem Rechten schauen.

Auf die Idee, einen Baumberger Marsch anzubieten, sind die fünf Männer aufgrund ihrer Teilnahme am Megamarsch Bremen gekommen. „Es war ein tolles Event, das wir in die Region tragen wollen“, so Lennertz. „Wir können das hier besser, weil wir hier die schönere Region haben.“ Sie wollen die Baumberge-Region touristisch nach vorne bringen. „Langstreckenwanderungen erfreuen sich großer Beliebtheit“, so Lennertz.

Auch wenn Havixbeck und Nottuln beim ersten Baumberger Marsch aus organisatorischen Gründen nur kurz gestreift werden, so sollen die beiden Kommunen langfristig miteingebunden werden. „Alle Baumberge-Kommunen sollen gleichermaßen profitieren“, so Lennertz. Gespräche seien mit den Bürgermeistern schon geführt worden und auch die Baumberge Touristik ist mit im Boot. Perspektivisch sollen aber auch Coesfeld und Rosendahl mit dabei sein – so die Idee der Organisatoren. Mit eingebunden werden sollen auch die Sportvereine.

Die Premiere des Baumberger Marsches im kommenden Jahr ist erst einmal ein Test. Die Organisatoren rechnen mit 500 Teilnehmern. Lennertz: „Es wird ein tolles Event, eine tolle Aktion für unsere Region.“