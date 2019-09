Urgestein der Erwachsenenbildung

Als eine Sternstunde seiner Berufstätigkeit bezeichnet er die Gründung des theologischen Bildungswerks Dülmen.

„Wir konnten hochkarätige Persönlichkeiten für Vorträge gewinnen wie Dorothee Sölle, Professor Paul Michael Zulehner oder Benediktinerpater Anselm Grün“, nannte er Beispiele. Auch das theologische Forum Lüdinghausen mit seinen gut besuchten Veranstaltungen hat er aus der Taufe gehoben. „Aber natürlich nicht allein. Dazu gehört immer ein gutes Team“, betonte Heling. Die örtlichen Bildungswerke in Coesfeld, Darfeld, Osterwick, Holtwick, Havixbeck, Nottuln, Senden, Lüdinghausen, Dülmen und Lünen, in denen sich zahlreiche Menschen ehrenamtlich engagieren, lagen dem Theologen besonders am Herzen.