Der Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Coesfeld hat seit zwei Jahren die Patenschaft für die große Naturfläche an der Berkelaue inne, die als Ausgleichsfläche für das Gewerbegebiet Hamern entstanden ist. Einen Rundgang über die Patenschaftsfläche ist als Auftaktveranstaltung im Rahmen der kreisweiten Klimaschutzwoche, an der sich die Stadt Billerbeck beteiligt, angeboten worden. Nur zwei Personen haben daran teilgenommen.

Zwei Hektar umfasst die Fläche mit Obstbäumen, Hecken und Wildblumenwiese, die der Billerbecker hegt und pflegt. Etwa 20 verschiedene heimische Wildpflanzen wachsen und gedeihen dort – durch Wildblumensamen, die er gesammelt und dort aussät hat. Hornklee, Margerite, Schafgarbe, Flockenblume, Wiesenlabkraut, Echtes Labkraut, Färberkamille, Rainfarn, Spitzwegerich, Herbstlöwenzahn und der Klappertopf sind dort zu finden. „Der Klappertopf ist ein Schmarotzer“, so Kröger. Er zapft mit speziellen Wurzeln die Wurzelsysteme anderer Pflanzen an.

Ein Bläuling, eine Schmetterlingsart, flattert plötzlich im Licht des Sonnenuntergangs umher. „Er ist mittlerweile relativ selten geworden“, so Kröger. Vergangenes Jahr sei ein super Schmetterlingsjahr gewesen. Dieses Jahr nicht so. „Das Frühjahr war eher feucht. Letztes Jahr war es schon sehr warm, da konnten sich die Raupen und Puppen gut entwickeln“, erklärt Kröger. Die Wildwiese an der Berkelaue in Hamern ist ein Mosaikstein zum Schutz der heimischen Artenvielfalt. Insekten tummeln sich dort, aber auch Falken, Mehlschwalben und Gänse sind dort anzutreffen. „Im vergangenen Jahr haben wir auch Mauswiesel gesichtet. Eine ganze Familie“, berichtet der Naturfreund, der nebenbei Beifuß entdeckt. „Das ist ein Gänsebraten-Gewürz“, sagt er.

Zehn Paten gibt es im Billerbecker Innen- und Außenbereich, die öffentliche Grünflächen ehrenamtlich pflegen. Die Stadt Billerbeck ist immer auf der Suche nach weiteren Paten. Und nicht nur das. Für das geplante neue Baugebiet Buschenkamp soll im Bebauungsplan geregelt sein, dass die Verwendung von Kies und Schotter in den Vorgärten bis maximal zehn Prozent zugelassen ist. Die Politik wird sich in den nächsten Wochen damit beschäftigen.

Aber nicht nur auf öffentlichen Flächen, auch in den privaten Gärten können Menschen etwas tun. „Man sollte in seinem Garten mehr Wildnis zulassen“, sagt Kröger. Eine verwilderte Ecke. Totholzhaufen können angelegt werden, in denen Igel, Zaunkönig, Rotkehlchen, Insekten und Amphibien Unterschlupf finden. Auch Wildblumenwiesen im Garten seien wünschenswert – mit Saatgut von heimischen Wildpflanzen. Kröger: „Heimische Hecken und Gehölze sowie heimische Obstbäume sollten angepflanzt werden.“

| detailliertes Klimaschutzwochen-Programm unter www.billerbeck.de | Kommentar