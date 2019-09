„Das ist einfach Heimat für mich“

Billerbeck. „Für uns als Billerbecker ist das Stadtfest einfach Pflicht“, freut sich Elke Wübbeling, die mit ihren Freunden das Fest zwischen Ludgerus-Dom und Johanni-Kirche besucht. „Wir lassen uns immer wieder überraschen, was es Neues gibt.“ Bereits ab elf Uhr lockte das vielseitige Bühnenprogramm zahlreiche Interessierte aus Billerbeck und Umgebung vor die große Bühne am Dom. Nach der Ehrung der Reiterin Shona Benner (ausführlicher Bericht folgt) begrüßte Bürgermeisterin Marion Dirks die Besucher. Auf die Frage, das wievielte Stadtfest gefeiert würde, schmunzelte die erste Frau der Stadt: „Ich kann mich an ein Billerbeck ohne Stadtfest gar nicht mehr erinnern.“

Von Marek Walde