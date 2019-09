Billerbeck. Ein auf einem Parkstreifen an der Darfelder Straße abgestellter roter Peugeot 107 ist am Sonntag im Zeitraum zwischen 11 und 19.35 Uhr beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Verursacher beging Unfallflucht und wird gesucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: Tel. 02541/140.

Von Allgemeine Zeitung