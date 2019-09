Bahnsteig I soll zum Winterfahrplan in Betrieb gehen

Billerbeck (sdi). Die Modernisierungsarbeiten am Bahnhof schreiten voran. Derzeit finden die Arbeiten am Hausbahnsteig I statt. Damit Fahrgäste mit und ohne Handicap künftig problemlos in die Züge einsteigen können, wird der Bahnsteig erhöht – von 30 auf 76 Zentimeter. Neben der Erhöhung, wird er zudem auf 140 Meter verlängert. Wegen der Arbeiten an Bahnsteig I halten die Züge derzeit ausschließlich am neu errichteten Bahnsteig II im Bereich Steenpättken. Das soll sich mit Beginn des Winterfahrplans, also ab dem 15. Dezember, wieder ändern. Denn anders als zuletzt verkündet werden die Züge nach Coesfeld und Münster dann wieder am Bahnsteig I an- und abfahren. Der neue Bahnsteig II solle nur bei Sonderfahrten eingesetzt werden, wie Stadtverwaltung und Deutsche Bahn gemeinsam mitteilen. Es ist das Ergebnis eines Ortstermins, der stattgefunden hat. Überlegt werden müsse aber noch, wie in Verspätungsfällen der Zugverkehr auf der eingleisigen Strecke geregelt werden könne.

Von Stephanie Dircks