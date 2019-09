Schmuckstücke im Bauhaus-Stil

Zu einem Schmuck-Wettbewerb hatte die Gold- und Silberschmiede-Innung Münster aufgerufen. Teilnehmen konnten Auszubildene und Gesellen vom ersten bis dritten Gesellenjahr. Das Thema lautete „Bauhaus“ – passend zum Jubiläumsjahr. Denn vor 100 Jahren wurde das Bauhaus, eine der bedeutendsten Schulen für Gestaltung, Kunst-Design und Architektur, gegründet. „Materialien haben wir nicht vorgeschrieben. Wir wollten den Teilnehmern die Freiheit in der Gestaltung lassen“, so Obermeister Mathias Engels. „Trotzdem ist sehr goldschmiedeartig gearbeitet worden.“ Einzige Voraussetzung: Die Schmuckstücke müssen tragbar sein. In einigen Schmuckstücken sind die typischen Bauhaus-Farben und -Formen zu erkennen. Der blaue Kreis, das gelbe Dreieck und das rote Quadrat. „Dieses Collier zum Beispiel ist aus Messing. Im Bauhaus wurde ganz viel damit gearbeitet“, so Swenja Janning. Viele der Schmuckstücke sind auch multifunktional. Es gibt einen Ring zum Einklappen. Einen Kettenanhänger, der ausziehbar ist und in dem sich auch ein USB-Stick befindet. „Wichtig war uns als Jury, dass die kreativen Ideen im Vordergrund stehen“, so Swenja Janning. Und der gewisse Bauhaus-Geist müsse spürbar sein, in einer modernen Art interpretiert. „Man muss die Schmuckstücke ohne weiteres tragen können. In einer guten Qualität“, sagt die Kulturreferentin des Kreises.

15 Auszubildende und Gesellen haben an dem Wettbewerb teilgenommen. In drei Gruppen werden die Preisträger ausgelobt – in Gruppe A (1. und 2. Ausbildungsjahr), Gruppe B (3. und 4. Ausbildungsjahr) sowie Gruppe C (1. bis 3. nicht selbst- ständiges GesellenJahr). „Wobei es in der Gruppe C nur einen Teilnehmer gab, weil sich die Gesellen gerade auf ihre Prüfungen konzentrieren“, berichtet Engels. Auch Billerbecker sind unter den Teilnehmern. Die Preisträger stehen fest. Verraten werden sie aber noch nicht. Erst am 1. Oktober (Dienstag) wird das Geheimnis gelüftet. Um 19 Uhr findet die öffentliche Preisverleihung in der Kolvenburg statt. Alle Interessierten sind dazu willkommen. „Die Besucher können sich die Schmuckstücke ansehen – wie in einer Ausstellung“, sagt Swenja Janning.