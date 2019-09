Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Billerbeck. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Dienstagabend eine Tankstelle an der Münsterstraße in Billerbeck überfallen. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte betrat das Tankstellengebäude gegen 21.30 Uhr. Er bedrohte zwei Angestellte mit einem Messer und forderte sie auf, Geld aus der Kasse in eine mitgebrachte Plastiktüte zu packen. Dann flüchtete er zu Fuß Richtung Sandweg.

Von Allgemeine Zeitung