Noch nicht im Einklang

Eine solche direkte Beteiligung halten aber sowohl Marion Dirks als Vorsitzende der Verbandsversammlung als auch Verbandsvorsteherin Dr. Mechtilde Boland-Theißen für nicht realisierbar. „Die Einbeziehung von Eltern ist in jedem Fall sinnvoll, aber ein Elternbeirat darf keine Entscheidungskompetenzen haben“, grenzte Marions Dirks die Rolle eines Beirats, den nach den Differenzen des vergangenen Jahres Inge Walfort (SPD, Coesfeld) ins Gespräch gebracht hatte, sehr deutlich von den Zuständigkeiten der Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteherin ab.

Für Überraschung bei Marion Dirks und Dr. Mechtilde Boland-Theißen sorgte Ralf Steindorf (CDU, Rosendahl) mit dem Hinweis, er habe eine Information bekommen, dass seit den 80er Jahren eine Satzung über einen Elternbeirat an der Musikschule existiere. „Das Gremium muss einfach nur wieder ins Leben gerufen werden“, so Steindorf. Ein Blick in die Archive soll Klärung bringen, versprachen Dirks und Boland-Theißen. Steindorf sprach sich ebenfalls für eine „dezidierte Einflussmöglichkeit“ der Eltern aus. „Schließlich bezahlen sie doch die Musikschule.“

Marga Köhler (SPD, Billerbeck) fragte nach, ob ein Elterngremium direktes Organ der Musikschule sein könne – wie es an allgemeinbildenden Schulen der Fall ist. Da dort die Eltern in der Schulkonferenz aber auch Entscheidungsbefugnisse haben, sah Marion Dirks diese Variante nicht. Rudolf Entrup (CDU, Coesfeld) hielt die bestehenden Einflussmöglichkeiten von Eltern auf die Musikschule für ausreichend – über Lehrer und Vertreter in der Zweckverbandsversammlung.

Details zur Gründung eines Elternbeirats sollen nun für die Sitzung im November ausgearbeitet werden.