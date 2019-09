Statt Reifen Katzenstreu und Saatgut

Billerbeck. Hundefutter, Katzenstreu, Saatgut und Briketts – das und mehr soll es in Zukunft an der Darfelder Straße zu kaufen geben. Dort, wo bis vor kurzem der Reifenhandel Darley ansässig war, möchte ein Tier- und Gartenfachmarkt eröffnen. Dafür sind einige planerische Voraussetzungen zu schaffen, die der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag (1. 10.) besprechen wird. Beginn ist um 18 Uhr in der Alten Landwirtschaftsschule, Zuhörer sind willkommen.

Von Ulrike Deusch